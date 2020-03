Le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) a déploré la hausse exponentielle d’enfants migrants ayant traversé la région du Darién, une zone de jungle et de marais dangereuse située à la frontière entre la Colombie et le Panama, s'inquiétant que le nombre de ces enfants a été multiplié par sept pour atteindre près de 4.000 en 2019 par rapport à 522 l'année d’avant.

Au total, près de 24.000 personnes de plus de 50 nationalités, dont 16% d'enfants, ont traversé cette zone dangereuse en 2019, a fait savoir l’UNICEF dans un communiqué, précisant que près de la moitié des enfants avaient moins de 6 ans.

Les migrants provenaient de plus de 50 pays différents, dont l'Inde, la Somalie, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Bangladesh, indiqué l’agence onusienne, dont les chiffres sont basés sur les données des services nationaux de migration.

L’UNICEF met en garde ainsi contre les graves risques auxquels sont confrontés les enfants migrants et leurs familles qui font ce périlleux voyage, qu’il s’agisse du non-accès à l'eau potable, en passan t par les animaux dangereux, les vols, les abus et l'exploitation. «L'augmentation spectaculaire du nombre d'enfants migrants qui transitent par la région du Darién souligne la nécessité urgente de prendre des mesures pour protéger ces enfants et garantir leur accès aux services essentiels tels que les soins de santé, l'eau et l'hygiène», a déclaré le Représentant de l'UNICEF pour le Panama, Kyungsun Kim, cité dans le communiqué.

«Cela nécessite des efforts coordonnés et renforcés de la part des gouvernements et des acteurs humanitaires sur le terrain pour répondre au flux d'enfants en mouvement et à leurs besoins», a-t-il préconisé.

Selon l’UNICEF, les migrants arrivant au Panama après avoir traversé la région du Darién sont reçus à la station d'accueil des migrants de La Peñita dans l'une des provinces les moins développées du pays.

Ils sont ensuite transportés par les autorités de migration vers le centre d’accueil de Los Planes dans la province de Chiriqui à la frontière avec le Costa Rica. La plupart continueront vers le nord, dans l'espoir d'atteindre les Etats-Unis ou le Canada.