Seize athlètes (13 messieurs et 3 dames) représenteront l'Algérie aux prochains Championnats d'Afrique de Cross-country, prévus le 8 avril à Lomé (Togo), a-t-on appris mardi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

Il s'agit de Hamza Hadjlaoui et Amina Bettiche chez les seniors.

Abdelkader Mechiche, Hamdani Benahmed, Hamza Amraoui, Wail Bourahli, Walid Naâm et Hachem Merrad chez les juniors (garçons), au moment où Ghania Rezzik sera la seule représente algérienne chez les juniors/filles.

Idem chez les cadettes, où la Direction technique nationale n'a retenu qu'une seule représentante, en l'occurrence Rokaia Mouici, alors que chez les garçons, le nombre d'athlètes sélectionné est de six, à savoir : Yazid Dalla, Abderrahmane Daoud, Khaled Ouakide, Oussama Tanem, Mamar Abdeldjalil Dahmani et Yasser Touahir.

Pour peaufiner leur préparation avant le départ à Lomé, les sélections algériennes effectueront un stage bloqué du 12 au 30 mars, au Centre de préparation "El Bez" de Sétif.

Pour établir cette liste, la Direction technique nationale (DTN) s'est basée uniquement su r les résultats du Championnat National, disputé le 29 février dernier à Oran, d'où l'absence de certaines figures importantes, comme Rihame Sennani et Kenza Dahmani chez les seniors/dames, ainsi que Taleb Ayoub chez les juniors/garçons.

Des athlètes qui avaient fait preuve d'une meilleure régularité pendant les Challenges nationaux, disputés en début de saison, mais le fait d'être passés à côté pendant le National d'Oran leur a été fatal, car la DTN s'est basée uniquement sur cette compétition, pour établir la liste des éléments qui allaient représenter les couleurs nationales à Lomé.