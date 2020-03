Une exposition de photographies dédiée à la femme targuie, son rôle sociale et sa place dans les fêtes populaires dans la région du Tassili N'Ajjer a été inaugurée dimanche à Alger par le photographe Sid Ahmed Menasria.

Organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) à la villa Dar Abdeltif, cette exposition d'une trentaine de clichés, intitulée "La femme dans la société touareg" est organisée à l'occasion de la Journée internationale des femmes. L'objectif du photographe a saisi l'occasion de la fête de la Sbiba (classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco) pour capter la beauté des costumes traditionnels, des bijoux artisanaux et des tatouages au henné dont se parent les femmes pour célébrer cet évènement.

Sid Ahmed Menasria met en exergue, avec des portraits, les nombreuses musiciennes qui officient pendant cette fête ancestrale, organisée chaque année dans le lit de Oued Djanet, et continuent à initier les plus jeunes pour perpétuer cette tradition.

En plus des photos des doyennes des ksours de Djanet, l'artiste propose des portrait d'enfants de la région et des clichés immortalisant les majestueuses danses touareg ainsi que les différentes étapes de la Sbiba, une fête populaire annuelle parmi les plus importantes chez les Touareg. Sid Ahmed Menasria expose également des clichés d'enfants pris dans les écoles traditionelles d'enseignement du Coran.

Une collection de photographies est aussi consacrée à l'architecture des ksours, des construction traditionnelles adaptées au climat de la région, intégrant des matériaux locaux et réutilisables qui en font un habitat écologique. Né en 1966 à Alger, Sid Ahmed Menasria est un artisan céramiste qui s'est découvert une passion pour la photographie et le patrimoine culturel algérien.

Il a déjà participé à nombreux événements dédiés à la photographie à travers l'Algérie. "La femme dans la société touareg" est visible jusqu'au 21 mars à la villa Dar Abdeltif.