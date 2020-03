Le poète allemand Durs Grünbein a reçu l'édition 2020 du prix littéraire Herbert, créé en hommage au poète et philosophe anticommuniste polonais Zbigniew Herbert, a annoncé lundi sa fondation à Varsovie.

L'un des poètes, essayistes et traducteurs majeurs d'Allemagne d'aujourd'hui, né en 1962 à Dresde (alors en Allemagne de l'Est), Grünbein partage sa vie entre Rome et Berlin. Dans son pays natal, il est considéré comme le poète de la réunification par excellence.

«Il a grandi dans l'ex-Allemagne de l'Est. L'expérience du communisme, de sa grisaille, d'une existence quotidienne dans un pays de démocratie populaire est particulièrement visible dans les premiers ouvrages poétiques», a souligné le poète Tomasz Rozycki, président d'un jury international, en annonçant le nom du lauréat. Mais surtout, «comme Herbert, en permanence, il entre en dialogue avec ses grands prédécesseurs, avec la culture classique européenne, principalement la culture européenne antique. Il a traduit Eschyle et Sénèque.

Dans sa poésie, on tombe souvent sur ses conversations avec Spinoza, avec des philosophes et p oètes grecs, avec Pascal et Descartes... Et malgré ce bagage, il s'agit d'une poésie très moderne», a ajouté M. Rozycki.Pressenti pour le prix Nobel de littérature en 1991, Herbert avait été une voix puissante du combat de la Pologne pour son indépendance, menacée par ses voisins de l'Est et de l'Ouest. Il est mort en 1998. Le prix Herbert est doté de 50.000 dollars américains.