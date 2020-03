La Chine a achevé un test de sonde pour une mission d'exploration de la planète Mars en 2020, a annoncé mardi le Centre de contrôle aérospatial de Pékin.

Le test du réseau sans fil est la seule répétition terrestre conjointe entre le centre de mission et l'engin spatial. Selon le centre, le test n'a pas été affecté par le coronavirus, et le personnel technique travaille pour assurer le succès de la mission. La première mission chinoise d'exploration de Mars aura lieu en 2020. Cui Xiaofeng, chef de l'équipe de la mission, a indiqué que le contrôle du vol spatial serait difficile et plein de défis, alors que la sonde mettra près de sept mois pour se poser sur la planète Mars. Plusieurs pays ont révélé des plans pour lancer des missions de sonde vers Mars cette année.