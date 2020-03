Le Roi Philippe de Belgique a prolongé lundi la mission de Patrick Dewael et de Sabine Laruelle, respectivement présidents de la chambre des représentants et du Sénat, chargés de «prendre les contacts politiques nécessaires» en vue de former un nouveau gouvernement fédéral qui peine à se concrétiser depuis le scrutin du 26 mai dernier.

«Le Roi a chargé Monsieur Dewael et Madame Laruelle de continuer à prendre les initiatives nécessaires en vue de la mise sur pied rapide d'un gouvernement» qui «s'attellera en priorité à répondre aux problèmes urgents auxquels notre pays doit faire face», a indiqué le Palais Royal dans un communiqué. Patrick Dewael et Sabine Laruelle, reçus en audience au Palais pour remettre au Roi un rapport intermédiaire de leur mission, devront rendre leur rapport final «au plus tard le 16 mars», selon la même source. Les deux chargés de mission royaux, qui sont les sixièmes depuis les élections du 26 mai 2019, avaient été désignés le 19 février dernier en vue de «prendre les contacts politiques nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement de plein exercice». Le libéral flamand Patrick Dewael et la libérale francophone Sabine Laruelle prenaient alors le relais au Chrétien-démocrate Koen Geens qui, comme ses prédécesseurs, n'était pas parvenu à trouver des pistes de convergences avec les partis impliqués dans les négociations pour sortir le pays de l'impasse politique actuelle, et a fini par démissionner. M. Geens avait imputé la responsabilité de cet échec en particulier au parti socialiste francophone (PS), dominant dans le sud de la Belgique, qui «ne veut pas d'une coalition» avec les nationalistes flamands de la N-VA, en tête dans le nord.