Le Congrès de la jeunesse libyenne a mis en avant, à la clôture de ses travaux tenus à Tunis, les efforts diplomatiques intenses consentis par l'Algérie pour mettre fin à la guerre entre les Libyens.

Les participants ont salué dans le communiqué final du congrès qui a duré deux jours sous l'égide de l'Organisation Internationale pour la Protection de la Jeunesse (OIPJ), «la position sage et fraternelle de l'Algérie qui a œuvré dans le silence par le biais d'une diplomatie intense pour éloigner le spectre de la guerre entre les enfants de la Libye». Les congressistes qui a vu la présence de représentants de villes libyennes, toute obédience confondue, ont également mis en exergue les positions des pays voisins ainsi que leurs efforts considérables pour assurer la sécurité des frontières notamment dans cette conjoncture sensible» que traverse la Libye.

Les participants à ce congrès, organisé en coordination avec l'Organisation mondiale de Sécurité anti-corruption (OMSAC) présidée par l'Algérien Mourad Mazar, ont exprimé aussi leur rejet catégorique de «tout diktat ou ingérence dans les affaires internes de la Libye en vue d'influencer sur l'intégrité territoriale, populaire et sécuritaire de ce pays».

Ils se sont félicités des actions engagées par toutes les instances, en tête desquelles l'ONU pour faire taire les armes en Libye et mettre en place un cessez-le-feu «durable et solide dans le but d'instaurer une paix inclusive basée sur la justice entre les frères libyens dans le cadre de l'Etat de droit et d'institutions incluant tout le territoire libyen et garantissant les droits de toutes les minorités, tribales ou politiques».

Les congressistes ont insisté sur la nécessité de créer un Haut conseil de la jeunesse avec la participation de l'ensemble des villes libyennes «permettant aux jeunes de s'acquitter d'un rôle pivot en terme d'édification des institutions à travers un processus électoral libre et démocratique».