Les bébés prématurés ont besoin d'une protéine présente dans le lait maternel pour limiter les risques de développer des troubles intestinaux graves, selon une nouvelle enquête scientifique américaine.

Une protéine, la NRG4 (neuréguline-4), présente uniquement dans le lait maternel permettrait de protéger les enfants de troubles digestifs dangereux comme l'entérocolite nécrosante (EN) en particulier chez le bébé prématuré, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale American Journal of Pathology.

Le lait maternel protège l'intestin des bébés

L'entérocolite nécrosante est une maladie qui touche les bébés prématurés et qui se caractérise par l'apparition de lésions dans l'intestin. Elle représente 8 à 12 % des infections néonatales des prématurés. Et, un bébé sur 3 atteint de cette pathologie décèdera prématurément. "Le lait artificiel est un facteur de risque connu de la maladie", rappelle l'auteur principal de l'étude, le Pr Mark R. Frey, de l'hôpital de Los Angeles pour enfants.

Les chercheurs de l'Hôpital pour enfants de Los Angeles ont mené des études in vitro (en laboratoire) et in vivo sur des animaux. Des rongeurs aux cellules infectées par la maladie ont été protégés par la protéine NRG4 que l'on trouve dans le lait maternel. Elle a empêché la perte de cellules intestinales de Paneth, qui protègent contre les dommages microbiens.

Les résultats de cette étude suggèrent que la protéine NRG4 présent dans le lait maternel, permet à l'enfant de protéger son intestin encore immature des infections. "Si un bébé nourri artificiellement rencontre une infection intestinale, il est à risque accru de lésion intestinale et de décès", explique le Pr Mark R. Frey.

"Le lait maternel est l'aliment idéal pour les nouveau-nés et les nourrissons. En effet, il apporte tous les nutriments nécessaires à leur développement et contient des anticorps qui les protègent de maladies courantes telles que la diarrhée et la pneumonie, les deux premières causes de mortalité de l'enfant dans le monde", rappelle l'Organisation Mondiale de Santé (OMS) qui recommande sur son site "l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de six mois" et de "poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de deux ans au moins, en l'associant à une alimentation de complément qui convienne".