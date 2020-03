Une équipe du département de Neurologie de l'Université de Californie a trouvé un nouveau moyen de réduire la fréquence de crises épileptiques, chez les patients qui ne répondent plus aux traitements médicamenteux : ingérer quotidiennement une petite dose d'omégas 3. Présents dans les poissons gras et les huiles végétales, ainsi que sous forme de complément alimentaire, les omégas 3 pourraient en effet réduire le nombre de crises épileptiques chez les personnes atteintes de cette maladie.

La fréquence des crises réduite de plus de 30 %

Pour leur étude, le scientifiques ont fait appel à 24 participants épileptiques, sur qui les traitements médicamenteux ne faisaient plus effet. Chaque patient était soumis à trois types de compléments alimentaires, dont chacun devait être pris 10 semaines consécutives, et espacés de 6 semaines. L'expérience comprenait un complément contenant une faible dose d'omégas 3 (3 fois par jour, soit 1,08mg/jour), un complément à haute dose d'omégas 3 (six fois par jour, soit 2,16 mg/jour), et un complément ne contenant que du placebo. L'étude a alors montré que le plus petit nombre de crises (12 par mois) était observé lorsque les patients prenaient le complément à faible dose d'omégas 3. La prise du complément à haute dose d'omégas 3 se traduisait par 17 crises par mois, alors que le placebo était synonyme de 18 crises par mois.

Ainsi, la prise du complément contenant une faible dose d'omégas 3 se traduisait par une baisse de 33,6% du nombre de crises d'épilepsie. D'autre part, deux des 24 patients n'eurent aucune crise lors de la prise de cette même faible dose. Une explication des chercheurs résiderait dans le fait que les omégas 3 auraient un effet positif sur la pression sanguine et donc sur le risque cardio-vasculaire, très élevé et synonyme de crises chez les personnes épileptiques. « Si notre étude requière une confirmation par d'autres travaux, l'ampleur de l'effet de faibles doses d'oméga 3 sur la fréquence des crises épileptique est la même que les traitements médicaux antiépileptiques. » se réjouissent les chercheurs.