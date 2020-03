Le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a instauré samedi l'état d'urgence pour lutter contre le nouveau coronavirus, qui continue à s'y répandre, avec une vingtaine de nouveaux cas.

«Nous avons 21 nouveaux cas, avec un total de 76 pour l'Etat», a annoncé la gouverneure lors d'une conférence de presse à Albany, précisant que 10 personnes étaient hospitalisées.

L'état d'urgence «permet d'accélérer les procédures d'achat (d'équipement) et d'embauche (de personnel), ce qui est ce dont nous avons besoin actuellement», a-t-il expliqué, soulignant que le coût de la lutte contre le Covid-19 atteignait «probablement» 30 millions de dollars par semaine pour l'Etat. «Nous faisons désormais des tests 24 heures sur 24», a dit M. Cuomo.

«Nous voulons trouver autant de cas positifs que possible afin de les mettre hors circulation». «C'est toute la raison de cet exercice. On isole les gens et on ralentit la propagation», a-t-il ajouté.

La majorité des personnes contaminées (57) sont liées à une communauté juive orthodoxe de New Rochelle, foyer de l'infection dans le comté de Westchester. «Westchester est un problème évident, on parle de contagion au sein de groupes, et ces groupes tendent à infecter de plus en plus de gens», a insisté le gouverneur.

Face à la propagation du virus, les visiteurs extérieurs sont désormais interdits dans les centres accueillant des personnes âgées autour de New Rochelle. «Nous sommes hyper prudents» concernant ces maisons de retraite, a souligné M. Cuomo. Il a également indiqué que la période de quarantaine de 14 jours pour les personnes infectées pourrait être rallongée. Le gouverneur a mis en garde les commerces contre toute tentative de gonfler leurs prix, indiquant que profiter de la pénurie en période d'état d'urgence était illégal.

«J'ai été procureur de l'Etat, j'ai déjà entamé des poursuites» dans des affaires similaires, a-t-il averti, évoquant des informations de consommateurs sur «une bouteille de gel désinfectant vendue 80 dollars».

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 200 cas confirmés de coronavirus, dont au moins 19 mortels, selon les bilans officiels cités par l'agence AFP.

Parmi les personnes décédées, 16 sont liées à une maison de retraite dans l'Etat de Washington (nord-ouest).