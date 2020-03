Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé dimanche qu'il se mettait de lui-même en quarantaine, par précaution, suspendant toute activité publique au Portugal et à l'étranger pendant deux semaines.

Il a justifié cette décision inédite en expliquant qu'il avait été en contact la semaine dernière avec des élèves d'une école du nord du Portugal, fermée ensuite après la découverte d'un cas de coronavirus.

"Ni l'élève hospitalisé ni sa classe n'ont participé à cette rencontre", précise toutefois le communiqué publié sur le site de la présidence.

Le chef de l'Etat "ne présente aucun symptôme" et il poursuivra ses activités depuis le palais présidentiel.

Le communiqué souligne que le président a décidé de suivre les recommandations des autorités sanitaires, car il estime qu'en matière de prévention il doit "donner l'exemple". Le Portugal connaît depuis samedi une hausse du nombre de cas de Covid-19, particulièrement dans le nord du pays. Le pays a franchi samedi le seuil des 20 cas confirmés, contre 13 vendredi soir.



L'Arabie saoudite ferme ses écoles et boucle une région majoritairement chiite

L'Arabie saoudite a annoncé dimanche la fermeture de toutes les écoles et universités et le bouclage "temporaire" de la région de Qatif, à majorité chiite, où ont été enregistrés les 11 cas de Covid-19 dans le pays, la plupart chez des personnes revenant d'Iran.

"Conformément aux mesures de précaution recommandées par les autorités sanitaires compétentes (...), les entrées et sorties dans la région de Qatif sont temporairement suspendues", a indiqué une source au sein du ministère de l'Intérieur, citée par l'agence de presse officielle SPA. Le bouclage de la région de Qatif (est), qui compte quelque 500.000 habitants, est une première dans la région du Golfe où plus de 230 cas de maladie Covid-19 ont été confirmés, la plupart concernant des personnes revenant de pèlerinages en Iran, où le virus a fait près de 200 morts. "Les activités de tous les services publics et institutions privées sont suspendues (...) à l'exception des installations de base pour assurer la sécurité, l'approvisionnement et les services nécessaires", a ajouté la source au sein du ministère de l'Intérieur.

L'Arabie saoudite a pris plu sieurs mesures de restriction pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus, dont la suspension du petit pèlerinage musulman, la Omra, dans les villes saintes de La Mecque et Médine.

Dimanche, les autorités ont annoncé la fermeture de toutes les écoles et universités à travers le pays à partir de lundi jusqu'à nouvel ordre,



L'Italie ferme ses cinémas, théâtres, musées

L'Italie va fermer ses musées, théâtres, cinémas et autres salles de spectacle sur tout son territoire pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon un décret signé dimanche par le Chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. Outre la mise en quarantaine de millions d'Italiens dans le nord du pays, le gouvernement a ordonné à compter de dimanche et jusqu'au 3 avril, la fermeture des cinémas, théâtres, musées, pubs, salles de jeux, écoles de danse, discothèques et autres lieux similaires, sur l'ensemble du territoire national, selon ce texte publié sur le site du gouvernement.

Il sera en revanche toujours possible de faire ses courses, les jours de semaine, ou d'aller dans un bar ou un restaurant, à condition toutefois de respecter la distance de sécurité d'au moins un mètre entre les clients.

Les compétitions sportives sont suspendues mais certaines pourront néanmoins se dérouler, à guichets fermés, précise le texte. Ces mesures, sans précédent, viennent s'ajouter à la fermeture des écoles et des universités jusqu'à la mi-mars dans toute la péninsule. Des mesures encore plus restrictives ont également é té prises pour une grande partie de l'Italie du nord, région la plus touchée par le coronavirus.

Mesure sans précédent en Europe, plus de 15 millions d'habitants du nord de l'Italie ont été placés en quarantaine dimanche. Les entrées et sorties d'une vaste zone dans le nord de l'Italie, allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial, sont désormais étroitement limitées, selon ce décret.