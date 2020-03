Pyongyang a mis fin à la quarantaine imposée à plus de 3.600 personnes, a annoncé dimanche un média officiel de Corée du Nord, dont les frontières ont été fermées pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Les autorités nord-coréennes, qui ont imposé des restrictions drastiques à leurs habitants, notamment aux étrangers, n'ont fait état d'aucun cas de Covid-19.

Environ 3.650 personnes qui étaient en quarantaine dans les provinces de Kangwon et Chagang ont été autorisées jeudi à reprendre une vie normale, rapporte la radio officielle nord-coréenne, citée dimanche par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. L'agence nord-coréenne KCNA avait indiqué vendredi que sur les 380 étrangers auxquels une quarantaine à domicile était imposée depuis début février, 221 n'étaient plus tenus de vivre sous ce régime de «surveillance médicale très stricte».

Le leader nord-coréen Kim Jong Un avait mis en garde en février contre «les conséquences graves» d'une éventuelle propagation du coronavirus dans son pays, qui a suspendu les liaisons aériennes et ferroviaires avec l'extérieur et interdit désormais la venue des touristes étrangers. Objet de multiples sanctions internationales en raison de ses programmes nucléaire et balistique interdits, la Corée du Nord a un système médical notoirement défaillant et nombre d'experts pensent que la prévention est pour Pyongyang le seul moyen d'éviter une grave crise sanitaire.

La présidence sud-coréenne a annoncé jeudi avoir reçu de Kim Jong Un un message personnel de «réconfort» adressé aux Sud-Coréens aux prises avec le coronavirus.

La Corée du Sud est, après la Chine, le pays qui totalise le plus grand nombre de cas (7.134).

Deux nouveaux décès y ont été enregistrés, portant le bilan de l'épidémie en Corée du Sud à cinquante morts, ont annoncé dimanche les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC).