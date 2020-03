La conférence nationale des cadres du ministère des Affaires religieuse et des Wakfs a été ouverte, lundi à Chlef, avec la participation d’imams et directeurs exécutifs de l’ensemble des wilayas du pays.

La rencontre, ouverte par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, en compagnie du wali Messaoud Djari, en présence des autorités militaires et civiles, a englobé l’animation de trois ateliers relatifs au discours religieux, la culture islamique, la Zakat et les Wakfs, et la formation des cadres du ministère.

"Cette conférence s’inscrit dans le cadre des efforts d’explicitation du programme du ministère aux différents acteurs concernés (entre Imams, directeurs exécutifs, et cadres centraux) par sa mise en œuvre sur le terrain, de façon à répondre aux aspirations du citoyen", a déclaré le ministre dans son allocution à l’occasion.

Soulignant, en outre, que le discours religieux est "la bonne parole que l’on doit répandre dans la société loin de toute Fitna et conflit, tout en rejetant le discours de la haine et du région alisme, qui désintègre le tissu social".

M.Belmehdi a, également, estimé que l’Imam "se doit d’être un modèle, un réconfort et le gardien de la mosquée", appelant à l’impératif de "relever la prise de conscience chez les acteurs du secteur, en vue de la prise en charge des problèmes des citoyens, à travers le développement du discours religieux, notamment eu égard à l’explosion technologique et technique".

S’agissant de l’axe relatif à la culture islamique, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a recommandé de développer un "discours du juste milieu, axé sur la culture authentique de la société algérienne".

Quant au volet formation, il a affirmé que ses services s’attèlent au développement du système religieux à travers l’activation du rôle des centres culturels islamiques, et des clubs dédiés à la langue arabe et aux sciences de la Charia.

De nombreux cadres du ministère ont assisté à l’ouverture de cette conférence, dont les travaux se poursuivront jusqu’à demain mardi.

La visite du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs à Chlef se poursuit actuellement dans la commune de Taouegrit (68 km au nord de la wilaya), où il se rendra à la Zaouia Chaâbnia, avant une visite au village Ouled El Hadj Kherroubi, et la distribution d’aides dans le cadre de la caravane de solidarité "hivers chaud".