Les participantes à une journée d’étude sur "la promotion de la femme et son épanouissement à travers la révision de la Constitution" ont plaidé dimanche à Laghouat pour la création d’un conseil national dédié aux questions de la femme susceptibles de consolider ses acquis dans les différents domaines.

Les intervenantes, au cours de la rencontre, ont appelé dans le cadre du projet de révision de la Constitution à la création de cette instance et l’augmentation du nombre de sièges consacrés à la femme au sein des assemblées locales, de wilayas et nationales, au regard de l’importance du nombre de femmes dans la société.

Le renforcement de la place politique de la femme au sein des assemblées permettra de conforter sa représentation politique et administrative et permettre à cette frange de la société d’exprimer son opinion et de défendre ses droits.

Radia Aïmour, de l’Université de Laghouat, a émis le souhait de voir la nouvelle Constitution répondre aux attentes de la femme algérienne en matière d’innovation et de participation dans différentes instances, tenant en compte l’égalit é avec l’homme et sans pour autant porter atteinte aux valeurs religieuses.

L’universitaire Rabab Bendahbiya a évoqué, de son côté, les contenus des travaux journalistiques qui devront présenter la véritable image de la femme, loin des clichés la limitant à des domaines précis.

Elle a appelé, à ce titre, à valoriser les réalisations scientifiques et politiques de la femme qui a fait preuve d’une compétence avérée que reflètent les nombreux modèles réussis de femmes algériennes dans divers domaines.

Initiée par le club des femmes-cadres de la wilaya de Laghouat, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, cette journée d’étude, tenue à la bibliothèque principale, a été marquée aussi par l’organisation, par les autorités locales, d’une cérémonie en l’honneur de femmes-cadres retraitées de différentes secteurs.