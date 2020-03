Plus de 60 toiles sont exposées durant la première édition du salon national féminin des arts plastiques ouvert samedi à l’Office des établissements de jeunes (Odej) de Jijel sous le thème "La femme en couleurs".

Organisé conjointement par l’association "Vision" pour l’enfance et la jeunesse et la résidence universitaire "Boussaha Abderahmane" à l’occasion de la journée mondiale de la femme, le salon est une opportunité aux femmes plasticiennes de montrer au public leur talent, a déclaré le directeur de l’Odej, Rachid Boukhenoufa. Cette manifestation dont le but est de promouvoir les arts plastiques regroupe des artistes peintres femmes de plusieurs wilayas dont Ouargla, Ghardaïa, Batna, Annaba et Jijel, a indiqué l’artiste Ghania Boudebza, responsable de l’organisation. Appartenant à diverses écoles artistiques, les œuvres exposées abordent différents thèmes d’actualité et autres selon une vision foncièrement féminine, a ajouté Mme Ghania, elle-même plasticienne.