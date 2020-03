Les sélections nationales algériennes de goalball (messieurs et dames), sont montées, encore une fois sur le trône africain, en remportant le Championnat d'Afrique à Port Said en Egypte, mais ne sont pas encore qualifiées pour les Jeux paralympiques de Tokyo-2020.

Les représentants algériens ont dominé le tournoi en long et en large, battant les deux autres adversaires, l'Egypte et le Maroc (aller/retour) au 1er tour, avant de rencontrer le mieux classé d'entre eux, l'Egypte, en finale et le battre une énième fois chez les deux sexes.

Les deux finales ont opposé l'Algérie à l'Egypte, avec à la fin, le succès des Algériens (12-2) pour les dames et (13-3) pour les messieurs.

C'est le 8e sacre africain pour les messieurs en neuf éditions et le 3e titre consécutif pour les dames, sous la houlette de l'entraineur Mohamed Bettahrat, qui avait lancé la sélection en 2015, à l'occasion du tournoi africain qualificatif aux Jeux paralympiques de Rio-2016, après avoir mené les coéquipiers de Mohamed Mokrane à plusieurs consécrations continentales.

" Nous sommes satisfaits de la performance réalisée en Egypte et surtout de la production des joueuses.

Avec trois titres africains et un quart de finale au Mondial-2018, sans oublier une participation aux JP de 2016, nous cherchons maintenant à démontrer qu'on peut mieux faire au plus haut niveau, à condition qu'on nous donne les moyens", a indiqué l'entraineur des dames, Bettahrat.

De son côté, la sélection algérienne des messieurs a confirmé sa suprématie africaine, en conservant son titre devant les mêmes adversaires.

Un nouveaux triomphe qui vient s'ajouter aux autres remportés depuis 2009.

" En Egypte, on avait aimé voir plus de sélections africaines afin de mieux nous évaluer, mais aussi d'élever le niveau du goal-ball africain.

A chaque fois, c'est le même dilemme, faible présence des sélections africaines, ce qui influe sur le niveau de la compétition mais également sur la place de choix du goal-ball africain sur le plan international", a expliqué le joueur Abdelhalim Belarbi.

Cette situation peut porter préjudice au goal-ball africain et le priver des Jeux paralympiques, puisque le tournoi de Port Said qui devait être qualificatif pour Tokyo-2020 ne l'est pas pour l'instant, et les sélections algériennes devraient attendre la décision du Comité International Paralympique (IPCI) qui doit tranch er sur la question dans les jours, voir les heures à venir.

En effet, selon le règlement du tournoi qualificatif aux Jeux paralympiques conçu par la Fédération internationale des sports pour visuels (IBSA), il est stipulé que pour qu'il soit homologué, la compétition doit enregistrer un minimum de quatre équipes, ce qui n'est pas le cas du tournoi de Port Said (Algérie, Egypte et Maroc), après le désistement de dernière minute de deux autres sélections qui avaient pourtant fait les engagements auparavant.

Suite à cet imprévu, les responsables des délégations présentes dont la fédération algérienne (FAH) avaient saisi par écrit, la sous-commission de goal-ball de l'IBSA, présente également, afin de la convaincre d'homologuer le tournoi pour la qualification aux JP-2020.

" Le suspense est total. Les qualifications aux Jeux paralympiques sont du ressort de l'IPC, seul habilité à prendre des décisions sur l'homologation des résultats du tournoi.

L'IBSA remettra un rapport à l'IPC, tout en essayant de le convaincre des réalités du continent et de ses pays", a expliqué l'entraineur national.

Selon la même source, la décision de l'instance internationale ne devrait pas tarder, car le tournoi afro-paralympiques d'Egypte était le dernier en liste, et l'annonce des sélections de goal-ball, qualifiée s pour le rendez-vous nippon est attendue dans les jours à venir pour passer à l'étape du tirage au sort du tournoi des JP et la confirmation de participation des pays qualifiés.