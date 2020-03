Lors de son intervention à la réunion du Conseil des ministres, le président Tebboune a instruit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, de "veiller à l'achèvement, dans les meilleurs délais, de la réalisation des stades de Tizi-Ouzou, Baraki et Oran", dans l'optique des prochaines compétitions internationales qu'organisera l'Algérie.

M. Tebboune avait précédemment mis l'accent, lors du Conseil des ministres tenu le 23 février dernier, sur la nécessité d'accélérer la réalisation des infrastructures sportives programmées en prévision des compétitions internationales telles que les Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021 et le championnat d'Afrique des nations de football en 2022. Il avait alors insisté, au terme de l'exposé présenté par le ministre de la Jeunesse et des Sports, sur l'importance "de traiter la problématique de l'organisation du sport scolaire et universitaire avant la fin du trimestre en cours", de mettre en place "des critères précis d'encouragement de la compétition entre clubs professionnels" et demandé au Secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite d'accélérer la cadence de préparation des Jeux méditerranéens.

La livraison à la fin de l'année 2020 des grands projets de stades devant accueillir des manifestations internationales à court terme, compte parmi les actions prioritaires du gouvernement dont le programme d'action prévoit une assistance aux clubs professionnels pour qu'ils disposent de leurs propres centres de formation. Le plan d'action du gouvernement vise à mettre à la disposition de l'élite sportive et de haut niveau des infrastructures multidisciplinaires, en adoptant une gestion "souple et efficace". Concernant l'amélioration de la couverture en matière d'infrastructures, le programme du gouvernement prévoit une assistance au profit des clubs professionnels de football à travers la concession de stades et l'octroi de terrains pour la réalisation de leurs stades et infrastructures sportives. "Ceci permettra aux clubs de rentabiliser ces infrastructures et de diversifier les sources de financement", indique-t-on.