Dans un communiqué, relayé par l'agence de presse Anadolu, le ministère a indiqué que les discussions avec la partie russe, représentée par une délégation militaire, porteront sur les modalités d'application de l'accord de cessez-le-feu à Idleb, en Syrie, conclu le 5 mars à Moscou. Cette réunion, intervient après l’annonce par le président turc Recep Tayyip Erdogan du déploiement de forces militaires supplémentaires à Idleb, en accord avec la Russie, selon des médias. M. Erdogan, cité par le quotidien turc Hurriyet, avait indiqué que l'accord de cessez-le-feu conclu entre la Turquie et la Russie pour la province syrienne d'Idleb "protégera mieux" les frontières turques et "jettera les bases d'une normalisation" à Idleb, outre "la protection des civils". Selon la même source, M. Erdogan a déclaré lors de son vol de Moscou à Ankara jeudi soir, que la trêve "apportera des gains significatifs" dans plusieurs domaines, et " prépare le terrain pour la stabilité et la normalisation dans la région d'Idleb". La Russie et la Turquie sont également convenues de créer un couloir de sécurité à 6 km au nord et à 6 km au sud de l'autoroute stratégique M4, qui relie Alep, dans le nord de la Syrie, à Lattaquié, dans le nord-ouest. Selon l'accord, la Russie et la Turquie commenceront des patrouilles conjointes sur l'autoroute M4 le 15 mars. Les postes d'observation turcs à Idleb resteront en l'état actuel avec l'accord de cessez-le-feu, a précisé le président Erdogan. Le président russe Vladimir Poutine et M. Erdogan sont parvenus jeudi, à un accord de cessez-le-feu au terme d'une réunion marathon à Moscou. Entrée en vigueur vendredi à 00H01 (heure locale), cette trêve doit mettre fin à des combats ayant engendré la mort de nombreux civils et de près d'un million de déplacés, selon l'ONU, depuis le début, en décembre, d'une opération des forces syriennes contre le dernier bastion des groupes terroristes dans la région.