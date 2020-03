Un chef du groupe terroriste somalien "shebab", a été tué dans une frappe aérienne américaine le 22 février dans le sud de la Somalie, ont rapporté dimanche des médias, citant le commandement américain pour l'Afrique (Africom).

"La frappe aérienne qui a tué ce terroriste a été menée le 22 février", a déclaré le responsable des relations publiques de l'Africom, le colonel Christopher Karns, interrogé au sujet d'informations de presse annonçant la mort du chef "shebab", selon les médias.

"Bashir Mohamed Mahamoud, alias Bashir Qorgab, était un dirigeant opérationnel de premier ordre (...) Il a été un membre important des shebab pendant plus d'une décennie", a-t-il poursuivi.

"Cet individu a joué un rôle dans la planification et la direction d'opérations terroristes en Somalie et dans la région de la frontière kényane, y compris un rôle présumé dans l'attaque de la baie de Manda", a précisé le responsable de l'Africom. Le 5 janvier, un "commando" shebab avait mené une attaque contre une base militaire américano-kényane connue sous le nom de Camp Simba dans la baie de Manda, près de la touristique et pittoresque île de Lamu dans le sud-est du Kenya, non loin de la frontière avec la Somalie.

L'attaque avait duré plusieurs heures. Trois Américains avaient été tués, ainsi que quatre membres des shebab. Selon le site du programme de récompense antiterroriste du Département d'Etat des Etats-Unis (RJF), "Bashir Mohamed Mahamoud était depuis fin 2008 l'un des quelque 10 membres formant le conseil dirigeant des shebab". Les Etats-Unis offraient une récompense de 5 millions de dollars (4,4 millions d'euros actuels) pour toute information permettant de le traduire en justice.