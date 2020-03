Un générique comporte les mêmes principes actifs, en quantité équivalente, que le médicament de marque auquel il correspond. Son absorption, sa diffusion dans l’organisme et son efficacité doivent être similaires à celles de son modèle. Mais cette approche strictement rationnelle est parfois remise en cause.

Il arrive qu’un patient juge l’action d’un générique moins efficace que celle du médicament de marque auquel il était habitué. N’est-ce qu’un préjugé, une perception déformée de la réalité ? Même si elles sont par définition impossibles à vérifier, de telles affirmations méritent en tout cas d’être entendues et respectées par les médecins et les pharmaciens.

Pour être efficaces, les médicaments génériques doivent être utilisés selon les mêmes règles de bon usage que les autres médicaments : respect des dosages et des horaires de prise, respect des modes d'administration (à jeun, avec un repas, etc.) et respect de la durée du traitement. Ce n'est pas parce que les génériques sont moins chers qu'ils autorisent le gaspillage.

Les génériques font-ils l’objet d’études cliniques ?

L’autorisation de mise sur le marché qui permet la commercialisation d’un médicament générique repose sur les données de sécurité et d’efficacité obtenues avec le médicament original. Des études cliniques visant à confirmer cette efficacité ne sont donc pas nécessaires. Néanmoins, comme la forme et les excipients contenus dans les médicaments génériques ne sont pas toujours identiques à ceux du médicament original, des études sont faites pour s’assurer que le médicament générique est bien absorbé, puis éliminé, dans des conditions identiques ou très proches de celles du médicament original.

Quand un pharmacien peut-il délivrer un médicament générique ?

Un médicament générique peut vous être délivré dans plusieurs circonstances : le médecin a prescrit directement un générique ; Le médecin a rédigé son ordonnance en dénomination commune (nom de substance), laissant au pharmacien le choix du médicament qu'il délivrera au sein de cette dénomination commune ; le médecin a prescrit un médicament de référence (princeps) et le pharmacien lui substitue un médicament générique.