Huit erreurs à éviter :

négliger l’apparition d’effets indésirables

Lorsque des symptômes inhabituels, même mineurs, apparaissent après quelques jours ou quelques semaines de traitement, il est important de les signaler à son médecin. Celui-ci pourra donner des conseils afin de les soulager ou décider de modifier le traitement.

Consommer de l’alcool ou des drogues

L’alcool et les drogues interagissent fortement avec les médicaments, en particulier ceux destinés à soigner les troubles psychiques. Ils peuvent perturber leur action et déséquilibrer un traitement jusque-là efficace et bien toléré. Ils sont parfois à l’origine de rechutes. Le tabac peut également interférer avec certains traitements.

Modifier la posologie de son propre chef

La posologie établie par le médecin ne doit pas être modifiée sans l’accord de ce dernier. Diminuer la posologie dans le but de réduire un effet indésirable peut entraîner une rechute. Augmenter les doses parce que l’on a l’impression que le médicament perd de son efficacité peut se révéler dangereux.

Oublier de signaler son traitement

Pour éviter les interactions médicamenteuses, il est indispensable de signaler tous les médicaments que l’on prend (y compris les contraceptifs) à tous les médecins consultés, à son dentiste et à son pharmacien. En cas d’accident ou d’urgence, il faut également les signaler aux équipes d’intervention.

Laisser traîner ses médicaments

De nombreux médicaments, et en particulier ceux utilisés dans le traitement des troubles psychiques, peuvent être dangereux pour les enfants. Ils doivent être rangés dans une armoire fermée à clef, si possible en hauteur. En aucun cas ils ne doivent traîner sur une table de nuit, une étagère ou dans des tiroirs non verrouillés.

Absorber un médicament périmé

La date limite d’utilisation (date d’expiration) des médicaments est indiquée sur l’emballage. Il faut éviter de consommer des médicaments périmés, leur efficacité pouvant être réduite ou leur toxicité accrue. Lorsqu’un médicament est périmé, mieux vaut l’apporter à son pharmacien pour qu’il soit détruit sans nuire à l’environnement.

Partager son traitement

Un traitement est prescrit à un patient précis à un moment donné de son suivi médical. Les médicaments, quels qu’ils soient, ne doivent pas être partagés avec une autre personne, même s’ils semblent anodins ou que les symptômes observés se ressemblent. Un médicament bien toléré par un patient peut se révéler toxique pour une autre personne.

Acheter des médicaments sur internet

Aujourd’hui, de nombreuses personnes recherchent sur internet des informations relatives à leur santé. Certains sites, en particulier anglophones, peuvent mentionner des médicaments non commercialisés en France ou en Europe.

Certains vont jusqu’à proposer de fournir ces médicaments, avec ou sans ordonnance.

S’il est possible que ces médicaments existent en France sous une appellation différente, il se peut également qu’ils n’aient pas rempli les conditions d’efficacité et de sécurité requises pour être commercialisés en Europe. Lorsque l’on s’interroge sur l’utilité d’un médicament pour son cas personnel, il est préférable d’en parler à son médecin. Ne cédez jamais à la curiosité et évitez de prendre les produits vantés sur internet (y compris les compléments alimentaires ou les produits dits naturels) sans en parler auparavant à votre médecin traitant.