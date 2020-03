La nouvelle production "L’odyssée de Ouardia" du réalisateur Mohamed Houidek a été projetée en avant-première, samedi à la cinémathèque d’Oran, à l’occasion de la journée mondiale de la femme, en présence du réalisateur et des acteurs.

Ce film dans un style d'opérette, dont le scénario est écrit par le réalisateur, retrace la vie des Algériens, leurs souffrances face aux affres du colonialisme et leur lutte pour le recouvrement de l’indépendance du pays, à travers l'histoire d’une famille vivant dans un petit village du Nord algérien.

L'oeuvre traite des divisions au sein de cette famille, des querelles de ses membres, de la trahison des uns et des déceptions des autres et notamment des épreuves vécues par Ouardia. Les rôles sont campés par Souhila Fellah, Belmehdi Mohamed et Hocine Benabdallah. "Nos parents et grands parents ont beaucoup souffert à l'époque coloniale et ont vécu dans l'extrême pauvreté", a souligné le réalisateur lors des débats, déclarant qu'"il faut que la jeune génération voie ce que leurs grands parents ont vécu afin qu’ils mettent la main dans la main pour const ruire cette Algérie, symbolisée dans cette opérette par Ouardia. Mohamed Houidek a ajouté, d'autre part, "nous avons réalisé cette production avec nos modestes moyens et les acteurs ont beaucoup participé, car nous n’avons reçu aucune aide dans la production de ce film", faisant observer que cette production allie le théâtre, le cinéma et le documentaire.