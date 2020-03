Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune préside, dimanche, une réunion périodique du Conseil des ministres.

L'ordre du jour de la réunion porte sur l'examen et le débat d'exposés relatifs au développement des activités dans les secteurs de l'Energie, de la Poste et des Télécommunications, des Ressources en eau, du Tourisme et de l'Artisanat, et de l'écosystème des startups et des entreprises innovantes.

Le Conseil écoutera le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, sur le développement de la situation sanitaire internationale concernant le Coronavirus (Covid-19) et les mesures prises par l'Algérie pour faire face à cette situation.