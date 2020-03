Pas moins de 288 pièces de monnaies anciennes ont été récupérées et un réseau international spécialisé dans le trafic d'antiquités et les fouilles archéologiques illégales a été neutralisé à Batna, la a-t-on appris hier de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

L’opération menée conjointement par la brigade de lutte contre la cybercriminalité et la section de protection du patrimoine culturel relevant des services de la police judiciaire de la wilaya, s’est soldée par l’arrestation de 15 personnes âgées entre 20 et 69 ans, issues des wilayas de Batna , Oum El Bouaghi, Biskra, Constantine, Jijel et Alger, selon la même source.

Les éléments de la Sûreté de wilaya sont aussi parvenus à deux pièces de poterie et une épée de grandes tailles faisant partie du patrimoine culturel protégé, en plus des instruments de fouilles et des documents utilisés pour le déchiffrage des écritures anciennes. Les 15 personnes mise en cause dans cette affaire seront présentées devant le procureur de la République de Batna.