La maison de la culture Moloud Kacim Nait Belkacem de Tissemsilt s'est dotée dernièrement d’un atelier de littérature féminine, a-t-on appris hier du directeur de cet établissement culturel Tayeb Bentouati.

Cet atelier, premier du genre dans la wilaya, a indiqué M. Bentouati en marge de l’ouverture d’une exposition "femme distinguée" organisée à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, a enregistré, à ce jour, l’adhésion de 20 jeunes filles âgées entre 18 et 22 ans ayant des talents en écriture romanesque, poésie et récit.

Cet atelier fournit un espace pour cultiver les talents des adhérentes en leur permettant de prendre part aux cours de formation liés à la littérature, dont le roman, le récit, la poésie, le conte et la nouvelle, encadrés par des poètes et écrivains de la région ainsi que de professeurs spécialisés.

L'atelier oeuvrera, à longueur d’année, à former et à accompagner les filles, afin d’animer des récitals littéraires et poétiques que la maison de la culture envisage d'organiser dès le début du deuxième semestre 2020, selon le même respon sable.

L'exposition "Femme distinguée", initiée par la maison de la culture Mouloud Kacim Nait Belkacem, comprend des stands pour les créations artisanales féminines locales qui concernent les domaines du textile, de la tapisserie, des gâteaux, des plats populaires, des habits traditionnels et modernes, ainsi qu'un stand de peinture à l'huile mettant en exergue les coutumes et traditions des femmes de l'Ouarsenis.

Le programme de cette manifestation de cinq jours comporte l'organisation d'une session littéraire et de lecture poétique animée par des femmes écrivains et poètes de la wilaya, ainsi que la projection d'un film documentaire intitulé "les femmes du MALG" produit par le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit et une soirée artistique animée par l'artiste algérienne Sabrina.