L’arthrose du genou, une usure puis une destruction du cartilage articulaire, touche en Algérie beaucoup plus les femmes que les hommes, soit une moyenne de 9 cas sur 10, a indiqué, vendredi à Oran, le Dr Djebbar Mourad.

Interrogé en marge de l’ouverture du 18ème Congrès de rhumatologie de l’association des rhumatologues Algériens privés (ARAP), qui se tient à Oran ces 6 et 7 mars courant, le président du congrès, le Dr.

Djebbar Mourad a indiqué que les femmes sont beaucoup plus touchées par l’arthrose du genou que les hommes. "Cette maladie pouvant causer l’invalidité, touche les femmes à partir d’un certain âge", a-t-il expliqué ajoutant que "l’obésité et la sédentarité sont les facteurs qui favorisent l’apparition de l’arthrose du genou". L’arthrose du genou peut évoluer jusqu’à la destruction de tout le cartilage et causer l’invalidité au sujet atteint. Entre 20 et 30% des cas d’arthrose du genou, nécessitent une chirurgie pour poser une prothèse, précise le même spécialiste. "Une partie des malades nécessitant la pose d’une prothèse n’y aura pas cette possibilité par manque de moyens humains et matérie ls", a regretté le même spécialiste, tout en relevant que le nombre de rhumatologue est très réduit à l’échelle nationale.

La rencontre qui a regroupé quelque 250 participants des différentes régions du pays, aborde différentes thématiques relatives aux maladies inflammatoires handicapantes, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et l’arthrose du genou.

La thématique touche un problème de santé publique puisque ces maladies chroniques déformantes ont besoin de médicaments très chers - près 2.000 euros par mois – et disponibles seulement en milieu hospitalier.

"Cette situation créé un véritable problème de disponibilité et d’accessibilité des médicaments pour les malades", a souligné le même spécialiste.