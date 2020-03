Les participants à une journée d’étude et de sensibilisation sur "la gestion des psychotropes" ont salué jeudi à Sétif le décret exécutif fixant les dispositions techniques, juridiques et sécuritaires inhérentes à ces médicaments, estimant que cette mesure permettra de "protéger tous les intervenants dans ce domaine".

"Le décret en question stipule de nouvelles mesures susceptibles d’assurer, dès sa promulgation en avril prochain, la protection et la sécurité aux médecins et pharmaciens d’officines ainsi qu’aux patients", a indiqué à l’ouverture de cette rencontre, le chef du service de l’activité sanitaire auprès de la direction locale de la santé (DSP), Mourad Sana.

"En sus de mettre ces parties concernées à l’abri d’éventuelle confusion, ce texte réglementaire permettra d’avoir une traçabilité de ces médicaments", a-t-il ajouté. Au cours de cette rencontre, organisée par la DSP dans le cadre de la préparation de la plateforme d’application des textes du décret exécutif 19/379 fixant les dispositions techniques, juridiques et sécuritaires des substances classé es hallucinogènes, les intervenants ont abordé les différentes mesures visant à mettre à l’abri la société et les jeunes contre toutes formes de dangers causés par le mauvais usage de ces médicaments. Cette journée a été marquée par la présence du directeur de la santé et de la population (DSP), du secrétaire général de la Cour de justice de la wilaya de Sétif, des représentants de la sureté de wilaya, du directeur de l’institut supérieur de formation paramédicale et des responsables de nombreux secteurs concernés ainsi que plusieurs médecins et pharmaciens d’officines, a-t-on relevé.

Par ailleurs, dans le contexte relatif aux mesures préventives prises pour faire face au coronavirus, le DSP de la wilaya de Sétif, Abdelhakim Dehane, a déclaré à la presse que l’aéroport 8 mai 1945 "a été doté d'équipements nécessaires et d’un staff médical pour contrôler les voyageurs".

"La wilaya de Sétif n’a enregistré, jusqu’à présent, aucun cas confirmé de coronavirus", a affirmé le même responsable, assurant que les instances concernées ont réservé une salle d’isolement pour de mettre en quarantaine les ressortissants des pays où cette maladie s’est propagée.