Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Acheuk Youcef, a affirmé que les informations statistiques occupaient une place prépondérante dans la vie socio-économique et avaient un rôle important dans le développement de toute vision future, soulignant que son secteur accordait une grande importance à ce domaine, a indiqué le ministère, samedi, dans un communiqué.

"M. Acheuk Youcef a présidé, samedi, en compagnie du ministre délégué chargé des statistiques et de la prospective, Bachir Messaitfa, une séance de travail au siège du ministère, en présence des cadres des deux secteurs, pour examiner et s'enquerir de l'état des statistiques et de la prospective au niveau du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale", précise le communiqué.

"Les informations statistiques occupent une place prépondérante dans la vie socio-économique et ont un rôle important dans le développement de toute vision future", a déclaré le ministre dans une allocution, soulignant que "le secteur accorde une grande importance à ce domaine, notamment après avoir entamer récemment le processus de mise en place d'un système informatique sectoriel fiable pour la prise de décision".

De son côté, M. Messaitfa a mis en avant "l'importance de la coopération entre les différents secteurs ministériels pour l'échange de données, d'informations et d'expertises et le soutien du système national d'information statistique".

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Plan d'action du Gouvernement notamment dans son volet relatif au développement du système national statistique et l'élaboration d'une vision prospective pour l'Algérie d'ici 2035.