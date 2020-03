"L'UMA condamne et dénonce avec force les agressions terroristes, sous toutes leurs formes: radicalisme, extrémisme et violence, comme moyen pour porter atteinte à la sécurité, à la sérénité et à la quiétude des sociétés et des populations", a indiqué l'UMA dans un communiqué.

Le communiqué a appelé tous les membres de la communauté internationale à "se dresser avec force et vigueur contre ces actes criminels et terroristes", exhortant les pays maghrébins à davantage de "coopération et de solidarité et à conjuguer les efforts pour lutter et combattre tous ces phénomènes étrangers à nos sociétés et qui sont contraires à toutes les religions divines et positivistes".

Dans son communiqué, l'UMA a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes de cet acte ignoble, souhaitant un prompt rétabl issement aux blessés.

Le double attentat-suicide a entraîné la mort des deux assaillants qui ont pris pour cible une patrouille de sécurité dans le quartier des Berges du Lac, près de l'ambassade américaine à Tunis, et blessé cinq policiers et un civil, légèrement. L'un des policiers est décédé suite à ses blessures.

L’Italie exprime sa solidarité avec la Tunisie

L’Italie a exprimé samedi, sa solidarité avec la Tunisie à la suite de l’attentat terroriste perpétré, vendredi, dans le quartier du Lac II de Tunis. Au cours d'un entretien téléphonique, avec son homologue tunisien, Noureddine Erray, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, cité par l'agence de presse, TAP, a exprimé «la solidarité de son pays avec la Tunisie». L’entretien a également été l’occasion, pour les deux parties, de souligner leur détermination d’œuvrer pour le renforcement des relations de coopération qui unissent la Tunisie et l’Italie, notamment dans le domaine économique, indique le département des Affaires étrangères.

Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale est attendu en Tunisie le 13 mars, ajoute la même source. En outre, les deux responsables ont évoqué plusieurs questions d'ordre régional et international d'intérêt commun, en particulier la situation en Libye et les efforts déployés pour contenir le virus Covid-19.

Le Liban se dit «entièrement solidaire»

Le Liban est entièrement solidaire avec la Tunisie dans son combat contre le terrorisme, a affirmé samedi le ministre libanais des Affaires étrangères et des émigrés Nassif Hitt.

Dans un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Noureddine Erray, le chef de la diplomatie libanaise, cité par l'agence TAP, a condamné avec «la plus grande fermeté» le double attentat-suicide survenu, vendredi, dans la zone des Berges du lac II, entrainant la mort d'un policier.

Un double attentat-suicide a visé des policiers qui protégeaient l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale, tuant un policier et blessant cinq autres agents et un civil, selon un dernier bilan fourni par le département de l'Intérieur.

La France exprime sa solidarité avec la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme

La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque survenue à Tunis et assure les autorités et le peuple tunisiens de sa solidarité et de sa mobilisation à leurs côtés dans la lutte contre le terrorisme, a affirmé samedi, la porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

La porte-parole, citée par l'agence de presse, TAP, s'exprimait dans une déclaration publiée, sur le site du département des Affaires étrangères «France Diplomatie», à la suite de l'attentat terroriste perpétrée contre une patrouille de police, stationnée devant les locaux de l'ambassade des Etats Unis, aux Berges du Lac II de Tunis. La France présente ses condoléances à la famille du policier décédé ainsi qu'à l'ensemble du peuple tunisien et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, lit-on dans le texte de la déclaration, relayée par la TAP.

Cette opération terroriste, «ne peut que renforcer notre détermination à éradiquer le terrorisme et pourchasser les terroristes où qu'ils soient», a-t-il poursuivi.

M. Mechichi a précisé que l'attentat a visé une patrouille de sécurité publique aux Berges du Lac 2, réfutant les informations selon lesquelles les assaillants auraient ciblé le siège de l'ambassade américaine.