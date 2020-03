Seule l’ES Sétif a fait mieux en étant invaincue depuis dix rencontres, sauf que cette équipe négocie très bien ses rencontres à domicile, contrairement aux Oranais qui ont porté à 15 le nombre de points vendangés sur le terrain du stade Ahmed-Zabana.

Le staff technique des "Hamraoua" pensait pourtant que la "guigne" a été chassée après la victoire face à l’AS Aïn M’lila (3-1) au cours de la dernière sortie à Oran de ses poulains.

C'est peine perdue puisque ces derniers sont retombés dans leurs travers samedi, faillant même s’incliner devant les "Canaris" du Sud-Ouest du pays, n’était-ce le but d’anthologie inscrit par Zakaria Mansouri au prix d’un coup-franc direct dans le dernier quart d’heure de la partie.

La succession des contre-performances des gars d’Al-Bahia chez eux a rendu impuissants les membres du staff technique, comme l’attestent l es déclarations de l’entraîneur en chef Bachir Mecheri à l’issue de la partie.

"Nous ne comprenons plus ce qui arrive aux joueurs à chaque fois que nous jouons sur notre terrain.

Ce match face à la JSS a confirmé, pour la énième fois, que le problème est d’ordre psychologique.

Pourtant, nous avons engagé un psychologue pour aider les joueurs à bien préparer leurs rencontres sur le plan mental", a déclaré Mecheri.

Au vu de la position actuelle qu’occupent les Oranais au classement (5es, 30 pts), ces derniers se mordent sûrement les doigts d'avoir vendangé de nombreuses unités à domicile qui leur auraient permis actuellement de monter sur le podium.

Des regrets que l’entraîneur Mecheri lui-même a exprimés lors de son point de presse d’après match de samedi, non sans reprocher à ses joueurs d’avoir commis des "erreurs de débutant".

Cela se passe au moment où la direction du club, à sa tête Si Tahar Cherif El Ouezzani, espère glaner au moins cinq points supplémentaires dans les plus brefs délais pour assurer le maintien de l’équipe, précisant qu’il s’agit du principal objectif du club cette saison "au vu de ses interminables problèmes multidimensionnels".

Cherif El Ouezzani a indiqué récemment qu’une fois le maintien assuré, il n’hésitera pas à rendre le tablier, rappelant que ses joueurs et le s membres des différents staffs ne sont pas payés depuis six mois.