Pas plus tard que samedi soir, le milieu offensif de l'OGC Nice Adam Ounas a dû quitter le terrain avant terme, lors de la réception de l'AS Monaco (2-1), dans le cadre de la 28e journée du championnat de Ligue 1 française.

L'ancien napolitain a senti une pointe au niveau de la cuisse, en attendant de passer des examens approfondis.

Le milieu défensif d'Al-Gharafa (Div.1 qatarie) Adlène Guedioura, sérieusement touché au genou, pourrait déclarer forfait pour le reste de la saison.

Selon les médias locaux, Guedioura (34 ans) souffrirait d'une rupture des ligaments croisés, ce qui serait synonyme d'une longue absence.

Un véritable coup dur pour l'ancien joueur de Nottingham Forest (Div.2 anglaise), auteur de prestations de haute facture, lors de la dernière CAN-2019, remportée par l'Algérie en Egypte.

Toujours dans le Golfe, le défenseur central d'Al -Shabab (Div.1 saoudienne) Djamel Eddine Benlameri, l'un des tauliers de la défense algérienne, reste loin de la compétition depuis presque deux mois, en raison d'une blessure à la cheville droite.

Selon la presse saoudienne, son retour aux entraînements est imminent.

Même s'il n'entre plus dans les plans de la sélection, le milieu offensif Yassine Benzia, arrivé à Dijon FCO (Ligue 1/ France) lors du dernier mercato d'hiver, a contracté à la fin de février une blessure aux ischios, nécessitant un mois de repos.

L'attaquant de l'Olympiakos Hilal Soudani, qui commençait à retrouver ses sensations, s'est gravement blessé au genou lors d'un match du championnat de Grèce en février dernier.

Une rupture des ligaments croisés qui met fin prématurément à la saison de l'ancien buteur du Dinamo Zagreb (Croatie).

Enfin, un peu plus tôt durant la saison, le latéral droit de Nice Youcef Atal (23 ans) avait été victime en décembre dernier d'une lésion méniscale.

L'ancien joueur du Paradou AC, opéré dans la foulée avec succès, devrait retrouver la compétition en avril prochain.

En dépit de ces blessures en cascade, le sélectionneur national Djamel Belmadi aura l'embarras du choix pour composer sa prochaine liste de joueurs, appelés à affronter le Zimbabwe dans l'objectif de sceller la qualification à la p rochaine phase finale de la CAN-2021 au Cameroun.