La Thaïlande puis la Malaisie ont refusé de laisser un navire de croisière transportant 2.000 personnes, dont des dizaines d'Italiens, entrer dans leurs ports de crainte de la présence à bord du nouveau coronavirus, a annoncé dimanche son opérateur.

Le Costa Fortuna a d'abord été refoulé vendredi de l'île touristique thaïlandaise de Phuket, et ce alors qu'aucun cas suspect de coronavirus n'a été détecté, selon Costa Croisières --une marque du numéro un mondial, l'Américain Carnival. Les autorités thaïlandaises ont imposé des restrictions contre «tous les Italiens étant passés en Italie ces 14 derniers jours», a précisé le groupe sur Twitter.

Le paquebot transporte 64 ressortissants italiens, selon les autorités malaisiennes. Avec près de 6.000 cas recensés, l'Italie est le pays d'Europe le plus touché par l'épidémie de Covid-19 qui a fait plus de 230 morts dans la péninsule. Samedi, le bâtiment a voulu faire escale dans l'Etat de Penang, dans le Nord de la Malaisie, mais les autorités locales le lui ont interdit, a déclaré Phee Boon Poh, un responsable politique malaisien.

La Malaisie, a-t-il e xpliqué, a décidé de restreindre toutes les arrivées de bateaux de croisière dans ses ports, selon lui. Le journal malaisien Star a également fait état de ces interdictions. Le Costa Fortuna a mis le cap sur Singapour, selon M. Phee.

Cette affaire rappelle le périple du Westerdam, un paquebot parti de Hong Kong qui avait été refoulé de cinq pays, également en raison de craintes quant à la présence à bord de passagers contaminés.

Refoulé du Japon, de Taïwan, des Philippines, de l'île américaine de Guam et de la Thaïlande, le navire avait finalement pu s'amarrer au Cambodge le 13 février.