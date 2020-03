La Chine, premier pays où le coronavirus a été détecté, débloquera 20 millions de dollars pour que l’Organisation mondiale de la santé puisse combattre l’épidémie, a déclaré dimanche Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Les autorités chinoises ont décidé de verser 20 millions de dollars à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre le Covid-19, a annoncé samedi 7 mars le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Une bonne nouvelle du gouvernement chinois: il verse 20 millions de dollars à l'OMS pour renforcer la lutte mondiale contre le Covid-19», a indiqué M.Ghebreyesus sur Twitter.

?Il a remercié le représentant permanent de la Chine auprès de l’Onu, Chen Xu, qui avait «transmis la bonne nouvelle au nom du Président Xi Jinping, du gouvernement et du peuple chinois».

Le 31 décembre, les autorités chinoises ont informé l’OMS de la découverte d’une flambée de pneumonie inconnue dans la ville de Wuhan.

Selon les virologues, la maladie, baptisée Covid-19 par l’OMS, est provoquée par un nouveau coronavirus, dénommé SRAS-nCoV-2.

D’après un nouveau bilan , plus de 80.815 personnes ont été contaminées par le coronavirus en Chine continentale, 3.073 sont décédées et plus de 55.558 autres en ont guéri. La maladie a touché plus de 70 autres pays, 436 personnes en sont mortes hors de Chine, selon le site chinois DXY.cn.