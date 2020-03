Des efforts continus sont consentis par l’association des hémophiles de la wilaya d’Ouargla pour apporter aide aux hémophiles avec un "dévouement sincère", en dépit de l’insuffisance des ressources financières, a-t-on indiqué jeudi auprès de cette association.

L’accompagnement des hémophiles fait partie des principes fondamentaux sur lesquels a été fondée l’association (filiale de l’Association algérienne des hémophiles), et malgré le manque de capacités logistiques et de subvention financière allouée annuellement par les pouvoirs publics aux associations, ont estimé des membres de l’association qui "œuvre par ses propres moyens à redonner le sourire aux patients et les aider à mener une vie proche de la normale".

Totalisant actuellement pas moins de 50 inscrits, de différentes catégories d’âge, en majorité des personnes aux besoins spécifiques, l’association déploie d’intenses actions humanitaires au profit de ces malades, en garantissant leur accompagnement vers le Centre de traitement de l'hémophilie relevant du CHU de Beni-Messous (Alger) afin de bénéficier notamment du suivi médical périodique, en attendant la création d’une structure spécialisée au Sud afin d’atténuer les souffrances de cette frange sociale, en matière de déplacements lointains et couteux, ont-ils souligné.

Depuis sa création, il y a à peine quatre ans, la jeune association, confrontée également à un problème de domiciliation, confirme son engagement envers les hémophiles nécessitant un accompagnement médical et psychologique, en mettant en place plusieurs initiatives à caractère social et solidaire au titre de sa démarche d’association citoyenne, a affirmé la chargée de communication de l’association, Malika Lamri.

Ces dernières années, de nombreux hémophiles ont profité d’interventions chirurgicales orthopédiques consistant notamment en la pose de prothèses du genou, en plus de la circoncision de garçons hémophiles, a-t-elle fait précisé, en signalant que ce genre d’interventions doit être effectué uniquement en milieu hospitalier pour éviter tout risque de complication.

Dans le cadre de son action bénévole, l’association s’implique aussi dans l’organisation de campagnes de sensibilisation en vue d’informer le grand public, en particulier les malades et leurs proches, sur la meilleure attitude à adopter face à l’hémophile, considérée comme une pathologie génétique de garçon qui empêche la c oagulation du sang sachant que des filles peuvent être porteuses de la mutation génétique, a-t-elle expliqué.

Il s’agit de prodiguer des orientations sur la façon de gérer la maladie à domicile, en plus des bonnes pratiques pour contrôler la douleur notamment.

Bien que la situation de l’accès des patients aux soins s’est améliorée ces dernières années, il reste beaucoup à faire pour humaniser les conditions de prise en charge sanitaire d’un hémophile et favoriser leurs opportunités d’insertion sociale et professionnelle, a-t-elle déploré.

Dans ce contexte, le chef de service des structures de santé et de l'action sanitaire à la Direction locale de la Santé et de la Population (DSP), Ahmed Mezaour, a fait savoir que le secteur de la santé dans la wilaya d’Ouargla s’attèle à développer la prise en charge médicale destinée à cette catégorie de malades. L’accès d’un hémophile aux soins, y compris le traitement consistant en l’injection régulière de concentrés de facteurs de coagulation, demeure gratuit au niveau des Etablissements publics hospitaliers (EPH) à travers la wilaya, dont l’encadrement médical est assuré par six (6) praticiens hématologues, a-t-il conclu.