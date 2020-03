Les services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Oran ont démantelé un réseau spécialisé dans le vol de véhicules et récupéré neuf véhicules, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.

La section de lutte contre le trafic et le vol de véhicules, relevant de la brigade criminelle de la Sûreté de wilaya d'Oran, a démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic et le vol de véhicules, composé de trois individus, âgés entre 49 et 59 ans, tous repris de justice, a-t-on indiqué de même source.

Ces individus sont poursuivis pour constitution d'un groupe de malfaiteurs spécialisé dans le vol de véhicules en utilisant des clés fabriquées par leurs soins et activant principalement la nuit, a-t-on indiqué.

L'enquête, qui a duré près de trois mois, a été déclenchée suite aux plaintes déposées par les victimes des vols commis dans plusieurs zones de la wilaya d'Oran.

Elle s'est soldée par l'identification des membres de ce réseau et leur arrestation, ainsi que la récupération de 9 véhicules, une moto, une somme de 170.000 dinars, et du matériel servant au vol des véhicule s, a-t-on précisé de même source. Il est à signaler que les trois individus seront présentés devant la justice une fois l'achèvement des procédures en vigueur.