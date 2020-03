Les participants à la troisième édition du colloque littéraire sur l’écrivaine Zoulikha Saoudi (1943-1972), clôturé jeudi à Khenchela, ont appelé à "une internationalisation des prochaines éditions de cette rencontre".

A ce propos, les participants ont suggéré d’œuvrer à l'avenir à fournir les moyens matériels et humains afin de concrétiser cet objectif au vu des contributions de l'écrivaine Zoulikha Saoudi dans l'émergence de la littérature féminine en Algérie et même au Maghreb. Dans ce même contexte, ils ont recommandé de rassembler toutes les conférences données par les professeurs et docteurs participant à cette nouvelle édition en plus des textes présentés par les écrivains présents dans un livre transcrivant les travaux de cette rencontre. Ils ont aussi proposé que le nom de la défunte Zoulikha Saoudi, native de la wilaya soit accordé à la bibliothèque principale de lecture publique de Khenchela, mise en service au mois de mars de l'année précédente. Les participants ont salué, par ailleurs, lors de l’allocution donnée par le responsable du comité sc ientifique du colloque, Dr Abdelhamid Khettala de l'université Abbas Laghrour, la présence qualitative des étudiants universitaires et tous les acteurs du milieu culturel de Khenchela. Au cours de cette rencontre ponctuée par de nombreuses recommandations, plusieurs conférences ont été présentées, portant sur la littérature féminine, en plus de diverses lectures de poèmes. A noter qu’au cours des trois journées de cette manifestation littéraire, consacrée cette année à la "littérature féminine et les spécificités créatives en Algérie", les participantes ont abordé plusieurs axes à savoir "la construction du poème féminin", les "récits féminins et féministes et l'analyse du symbolisme dans la littérature féminine" et "la problématique de la créativité dans l'écriture féminine", ainsi que des romans de la regrettée écrivaine Zoulikha Saoudi.