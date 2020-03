La deuxième édition du Salon national de la photographie sera ouverte aujourd’hui à la maison de la culture, Mohamed-Chebouki de la ville de Tébessa, a-t-on appris jeudi du directeur de cette structure culturelle, Mounir Mouissi.

Cette nouvelle édition verra la participation de 27 photographes conviés de onze (11) wilayas du pays à l’instar des régions de Laghouat, Tiaret, Constantine, Jijel et Ouargla a précisé la même source, détaillant que cette manifestation qui sera organisée du 8 au 10 mars courant sera marquée par l’exposition des centaines de photos. Ces photos, a-t-il dit captent la beauté de la nature et la diversité du patrimoine culturel algérien, immortalisent les coutumes et traditions caractérisant chaque région du pays, et zooment plusieurs sites archéologiques. Aussi, plusieurs ateliers abordant les dernières techniques et les technologies modernes, utilisées dans le monde de la photographie seront organisés à cette 2e édition du le Salon national de la photographie, a ajouté M. Mouissi. La manifestation permettra aussi aux adhérents de l’atelier d e l’audiovisuel de la maison de la culture Mohamed Chebouki, d’échanger les expériences avec les photographes conviés différentes wilayas du pays et d'échanger et se familiariser avec les professionnels de la photo, a-t-on signalé de même source.