La pièce théâtrale "Sellak el wahline" présentée par la coopérative culturelle "Jil 2000" a subjugué le nombreux public présent dans la soirée de mercredi au palais de la culture "Abdelkrim Dali" de Tlemcen.

Le public a pu redécouvrir cette pièce écrite par Abdelwaheb Benmansour et mis en scène par le talentueux comédien Samir Mazouri qui aborde la vie de Cheikh Kaddour Benachour, un poète et soufi natif de Nedroma. Interprétée par des comédiens de Tlemcen, en l’occurrence Karim Hamzaoui, Bilel Boufatah, Rachid Belkaid, Abdelaziz Boussalah, Harrat Omar et Samir Mazouri, cette pièce, d'une durée d'un peu plus d'une heure, a capté l’attention du public grâce à une touche humoristique ayant émaillé le thème principal qui est "La vie et le parcours de ce grand poète et musicien" qui a su attirer la population vers lui par ses écrits et sa musique, lui rappelant ses repères identitaires et religieux sous l’ère coloniale. Avec une touche d’humour incorporé dans le texte par Samir Mazouri qui devient, au fil des années, une figure théâtrale dans la cité des Zianides et au niveau national, le public a redécouvert ce grand personnage his torique né en 1850 à Nedroma et dont la production poétique fut très féconde dans divers genres. Ce poète avait écrit plus de 3.000 poèmes que le chercheur Benamar Zerhouni avait rassemblé dans un grand recueil. Soufi, il avait déjà fait l’objet d’un film documentaire présenté en 2011 lors de la manifestation "Tlemcen, capitale de la culture islamique". La pièce "Sellak el wahline" est une invitation à l’histoire, notamment pour les jeunes générations et une façon de dépoussiérer le patrimoine immatériel que recèle le pays, a souligné Samir Mazouri . La coopérative culturelle "Jil 20 0" est l’une des premières à activer localement dans le théâtre, en dépit de l’absence des moyens et d’une infrastructure théâtrale proprement dite dans la cité des Zianides qui attend encore la réalisation d’une telle structure pour développer l’art de la planche dans une ville qui ne manque pas de talents.