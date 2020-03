Le premier numéro du magazine culturel "Kanadil Takafia" a vu le jour récemment à El Tarf consacrant son premier numéro à la semaine culturelle du patrimoine amazigh célébrée en janvier dernier dans cette wilaya.

Edité par la direction locale de la culture, la revue illustrée, qui tombe sur une quinzaine de pages, renvoie des photos riches en couleurs et reproduisant une partie des festivités culturelles variées, organisées à la maison des jeunes Ahmed Betchine, au chef-lieu de la wilaya.

Aussi, le magazine a-t-il zoomé sur les plus importants sites archéologiques de la wilaya, et orienté ses écrits sur les conférences suivies de débats autour du patrimoine amazigh proposées lors de cette manifestation, avant de répercuter l’événement de la célébration officielle du nouvel an amazigh 2970 dans la wilaya de Tipasa.

Selon le directeur local de la culture, Adel Safi, ce magazine, dont le premier numéro sorti a mis en exergue le volet consacré à l’animation culturelle réservée à l’enfant à travers des ateliers d’initiation et d’apprentissage de la langue amazighe et de dessin, ainsi que des pièces théâtrales et clowns, a pour but de servir de "relais" pour la vulgarisation de l’ensemble des différentes activités marquant la scène culturelle à El Tarf.

Des "flashs" ayant trait aux multiples points de vue des artistes qui ont pris part à la semaine culturelle amazighe ont été également répercutés dans cette édition, dans laquelle la journée d’étude dédiée à la langue arabe, qui a vu la participation du président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaid et des experts dans le domaine, a été, par ailleurs, largement rapportée.