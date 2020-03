La manifestation réservée uniquement aux femmes artistes de plusieurs wilayas du pays et organisée à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme, a séduit énormément les visiteurs, et ce, par sa diversité artistique et le niveau technique des plasticiennes qui ont émerveillé, par leurs œuvres, aussi bien les connaisseurs que les amateurs des arts plastiques.

Benyahya Faiza, une artiste de Mostaganem a présenté, à cette occasion, des œuvres d’une beauté exceptionnelle en semi figuratif. Ses œuvres très bien composées avec des formes et des couleurs harmonieuses ont beaucoup attiré les visiteurs. Humble et modeste cette artiste mostaganemoise diplômée de l’Ecole des Beaux-arts a présenté une série de tableaux traitant du thème de la femme, fruit d’un travail de longue haleine.

Pour sa part, la jeune artiste de Tamanrasset, Habnassi Fatiha, étudiante à l’école des B eaux-arts de Mostaganem a montré tout son talent, à travers ses œuvres qui s’inspirent de l’école de l’abstrait contemporain. Avec des couleurs belles, la jeune artiste laisse libre cours à son imagination qui, à la fin, donne des œuvres sublimes qui plaisent au premier regard.

L'artiste, comme d’autres participantes, ont montré, selon les connaisseurs, un savoir-faire avéré en matière d’arts plastiques, faisant de cette exposition un cocktail d’écoles artistiques touchant à tous les aspects de la peinture tels les paysages, le patrimoine, la femme algérienne, les portraits, voire même la sculpture représentée par la jeune bel-abésienne Amira Bouzar.

L’art au féminin a été, en parallèle de ce salon des plasticiennes, mis en valeur à la maison de la culture lors d'une rencontre nationale des miniaturistes algériennes, organisée par le musée de la calligraphie arabe. Comptant des tableaux de calligraphie arabe, cette rencontre compte aussi des tableaux de miniature et de dessins sur glace. La peinture sur verre représentée par Wahiba Bediaf et Remita Radia de Constantine marque ce salon qui montrent que de nombreuses jeunes femmes talentueuses augurent d’un avenir prometteur dans ce domaine en Algérie. Les deux manifestations artistiques féminines organisées à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme mettent en valeur des artistes femmes algériennes et par la même permettent aux visiteurs de découvrir l’art féminin national et le niveau de formation et de maîtrise technique qu’elles ont atteint. Des ateliers de formation au profit des enfants et des personnes aux besoins spécifiques sont également prévus lors de ces deux événements qui durent jusqu’à aujourd’hui.