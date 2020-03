L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré vendredi que malgré l'épidémie de COVID-19 qui pourrait affecter la fabrication de médicaments, il n'y a aucune pénurie imminente d'approvisionnements en médicaments essentiels dans le monde .

«L'OMS surveille le risque potentiel de perturbation de l'approvisionnement en médicaments en raison de l'épidémie de COVID-19», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse quotidien.

L'OMS travaille en étroite collaboration avec les associations industrielles, les régulateurs et d'autres partenaires pour surveiller le risque de pénurie, en se concentrant sur les médicaments qui sont essentiels pour les soins de santé primaires et les urgences, y compris les antibiotiques, les analgésiques, ainsi que les médicaments du diabète, de l'hypertension, du VIH, de la tuberculose et du paludisme, a-t-il ajouté.

Parallèlement, l'OMS a établi une liste de plus de 20 dispositifs médicaux essentiels dont les pays ont besoin pour traiter les patients, y compris des ventilateurs et des systèmes d'alimentatio n en oxygène qui sont essentiels pour le traitement du COVID-19.



Les vaccins contre le COVID-19 devraient entrer en essai clinique à la mi-avril ou plus tôt

Certains vaccins contre le COVID-19 devraient entrer en essai clinique à la mi-avril ou plus tôt, a déclaré vendredi un responsable cité par l'agence Chine Nouvelle.

Les scientifiques chinois mènent une course contre la montre pour réaliser des avancées scientifiques et technologiques dans la prévention et le contrôle de l'épidémie en adoptant cinq approches technologiques, a relevé Ding Xiangyang, secrétaire général adjoint du Conseil des Affaires d'Etat, lors d'une conférence de presse organisée vendredi à Wuhan, épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Le pays a adopté les méthodes de traitement qui combinent la médecine traditionnelle chinoise (MTC) et la médecine occidentale pour le COVID-19, et a conduit des essais cliniques et des études sur différents types de patients, y compris ceux qui présentent des symptômes légers, après avoir testé plus de 5.000 types de médicaments.

Le traitement à la MTC a enregistré de bons résultats, empêchant l'aggravation de l'état des patients avec des symptômes bénins, a déclaré M. Ding.

Il a ajouté que, selon un bilan ét abli le 3 mars, un total de 14 types de réactifs de test d'acide nucléique ont été mis à disposition après avoir obtenu des approbations d'urgence.



2 morts en Floride, les premiers dans l'est des Etats-Unis

Deux personnes sont mortes du coronavirus en Floride, les premières victimes américaines en dehors de la côte ouest, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires de Floride.

Les deux personnes revenaient de l'étranger, ont précisé les autorités, ajoutant qu'il y avait également en Floride 12 autres personnes atteintes du virus, Covid-19. Ces deux morts portent à 16 le total des morts aux Etats-Unis. Toutes les autres ont été enregistrées dans deux Etats bordant le Pacifique, la Californie et l'Etat de Washington. Au total, plus de 200 personnes ont contracté le virus aux Etats-Unis.

Dans le monde, le virus parti de Chine a maintenant fait plus de 3.000 morts et infecté plus de 100.000 personnes dans 92 pays et territoires.

Le président Donald Trump a signé vendredi une loi de dépenses d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus, alors que la Maison Blanche envisage aussi des mesures d'allégement fiscal pour les secteurs durement touchés comme le transport aérien et le tourisme de croisières.