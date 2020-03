L'Espagne a fait état de cinq morts du coronavirus vendredi, portant le nombre total de décès à huit, tandis que les cas ont bondi de plus de 100 à 374, selon un bilan des autorités vendredi.

La maladie a coûté la vie à trois hommes âgés dans la région de Madrid, ainsi qu'à une femme de 87 ans à Badalone près de Barcelone (nord-est) et à un homme du même âge dans la ville de Saragosse (nord-est), ont indiqué les autorités régionales de la santé. Un précédent bilan faisait état de cinq morts au total. Les morts «étaient toutes des personnes à risque», âgées ou souffrant d'autres pathologies, avait précédemment souligné lors de son point de presse quotidien Fernando Simon, responsable du centre d'alerte sanitaire national.

Depuis le dernier bilan jeudi en fin de journée, 111 nouveaux cas ont été enregistrés, le bond le plus important sur une journée depuis le début de l'épidémie qui a commencé en décembre en Chine.

La concentration la plus forte se trouve dans la région de Madrid (137 cas), où les autorités ont décrété la fermeture de tous les centres d'accueil pour personnes âgées après la découverte de plu sieurs cas de contamination en 24 heures, dont deux mortels.

Ces centres pourraient «présenter une mortalité plus importante», a expliqué M. Simon, qui a toutefois exclu la fermeture généralisée de ce type d'établissements. Une femme de 99 ans et un homme de 76 ans, pensionnaires de deux de ces centres, sont décédés, a annoncé la région de Madrid. L'annonce de décès cette semaine, dont le premier remontait au 13 février, inquiète la communauté médicale car elle prouve que le virus circulait depuis plusieurs semaines dans le pays. L'épidémie a commencé en Chine en décembre. «Ces morts semblent prouver que le virus est arrivé plus tôt que nous ne le pensions», a déclaré au quotidien El Pais Antoni Trilla, chef du service de médecine préventive et d'épidémiologie de l'Hôpital Clinic de Barcelone. «Les cas que nous voyons maintenant sont les cas les plus graves d'infections, intervenues il y a plusieurs semaines. Combien sont-ils? Pour le moment, nous n'en savons rien. Quand se sont-ils déclarés ? Nous ne le savons pas non plus», a-t-il ajouté.