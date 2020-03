Le Kenya a décidé d'interdire pour une période de 30 jours toutes les manifestations ou conférences à caractère international dans le cadre des efforts visant à contenir le coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe.

«L'interdiction pendant 30 jours de toutes les manifestations à caractère international prendra effet le 6 mars», a déclaré vendredi à la presse le ministre Kagwe, également président du Comité national d'intervention d'urgence sur le coronavirus, mis en place par le président Uhuru Kenyatta. Le responsable kényan a aussi précisé que les représentants du gouvernement ne seront pas non plus autorisés à se rendre dans les pays touchés «à moins que cela ne soit crucial».

Il a toutefois assuré que l'interdiction n'affecte pas les autres conférences et événements réservés aux Kényans.

Aucun cas confirmé au coronavirus n'a été enregistré jusqu'à présent au Kenya qui a suspendu les vols en provenance des pays les plus touchés, notamment la Chine et l'Italie.

Gabon Suspension des missions du gouvernement et des agents de l'Etat dans les pays fortement touchés

Le Gabon a décidé, vendredi, de suspendre à titre conservatoire les missions des membres du gouvernement et des agents de l’Etat dans les pays fortement affectés par le coronavirus. «Sur instructions du président gabonais Ali Bongo Ondimba, le premier ministre a suspendu à titre conservatoire les missions des membres du gouvernement et des agents de l’Etat dans les pays fortement touchés par l’épidémie de coronavirus», indique une note circulaire du premier ministre relayée par les chaines publiques. «Les pays interdits aux missions sont la Chine, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Iran, l’Italie, la France et l’Allemagne», ajoute le document, notant que la liste des pays concernés par cette mesure sera actualisée en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Toujours dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, le ministre des affaires étrangères a appelé les représentations diplomatiques étrangères et les organisations internationales à suspendre tout mouvement, jusqu’à nouvel ordre, vers le Gabon, notant que cette mesure vise à protéger l e pays d’une éventuelle arrivée du Covid-19.

Les autorités qui n’ont annoncé, jusqu’à présent, aucun cas déclaré ou confirmé de coronavirus, avaient interdit l’entrée au territoire gabonais de tous voyageurs en provenance de Chine.