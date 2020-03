Une personne est morte et quatre ont été blessées hier, suite à une explosion dans un appartement à Strasbourg (nord-est de la France), ont annoncé le premier adjoint au maire de la ville et les pompiers.

«Une explosion s'est produite vers 05h45 ce matin dans un appartement, il y a une personne décédée», a déclaré le premier adjoint, Alain Fontanel, présent sur les lieux du sinistre, confirmant une information du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

L'explosion, qui a également fait quatre blessés selon les pompiers, s'est produite au huitième étage d'un immeuble du quartier au sud de Strasbourg.

L'incendie qui a suivi dans l'appartement touché a été très rapidement maîtrisé, ont-ils précisé.

«La fenêtre, la balustrade, le balcon de l'appartement ont été soufflés, la façade de l'immeuble est bien abîmée et il y a des débris sur 150 mètres», a repris M. Fontanel.

Les autres habitants de l'immeuble, une centaine de personnes, ont été pris en charge dans un centre sportif voisin.

«Il y a une présomption d'explosion au gaz mais l'enquête démarre à peine», a indiq ué M. Fontanel. Des images postées sur son compte Facebook montrent un immeuble d'une douzaine d'étages dont les pourtours de plusieurs fenêtres situées vers les derniers niveaux sont noircis.

Des débris sont également visibles devant l'immeuble.