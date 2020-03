La Commission européenne va présenter d'ici à la fin de l'année une législation sur la transparence des salaires, avec pour objectif de lutter contre les inégalités entre hommes et femmes, qui gagnent en moyenne 16% de moins, a annoncé jeudi la commissaire européenne chargée de l'Egalité Helena Dalli.

"Nous allons présenter des mesures contraignantes d'ici la fin de l'année, après consultation des partenaires sociaux", a déclaré la commissaire européenne, Helena Dalli, en dévoilant la stratégie de l'exécutif européen pour l'égalité des genres pour les cinq prochaines années.

"Nous devons d'abord avoir ces mesures sur la transparence des salaires pour pouvoir ensuite nous attaquer aux inégalités de salaires et de retraites", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse.

Les femmes touchent en moyenne une retraite inférieure de 30% à celle des hommes, a rappelé la vice-présidente de la Commission, Vera Jourova.

Soulignant aussi que les femmes représentaient moins de 8% des PDG, les deux commissaires ont appelé les 27 à adopter une directive de 2012 fixant des quotas de femmes à la tête d es entreprises, qui avait été bloquée par une partie des pays.

Vera Jourova a souligné que certains Etats membres n'avaient au contraire "pas attendu l'Europe pour introduire des quotas et en voyaient les résultats". "Nous ne devrions pas abandonner, et continuer les discussions pour essayer de convaincre les pays encore réticents", a-t-elle dit.

En outre, alors qu'une femme sur trois en Europe a été victime de violences physiques ou sexuelles, les commissaires européennes ont aussi appelé à la ratification de la convention du Conseil de l'Europe signée en 2011 à Istanbul.

La Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la République tchèque n'ont pas ratifié cette convention internationale qui fixe des normes juridiquement contraignantes pour renforcer la prévention et la lutte contre les différents types de violences faites aux femmes.

L'eurodéputée écologiste, Gwendoline Delbos-Corfield, vice-présidente de la commission des droits des femmes et de l'égalité des genres du Parlement européen, a regretté le manque de "nouvelles propositions législatives concrètes" dans la stratégie de l'exécutif européen.

"La Commission a manqué une occasion unique de montrer un engagement ferme en se privant d'une directive pour lutter contre les violences à l'égard des femmes", a-t-ell e estimé.

"Toutes les violences liées au genre doivent cesser et cela nécessite un cadre juridique contraignant", a-t-elle dit.