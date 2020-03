Lors du dialogue interactif jeudi avec le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à la vie privée au cours de la 43e session du Conseil des droits de l'Homme à Genève, elle s'est dite gravement préoccupée par ces pratiques qui violent la souveraineté nationale et les droits de l'Homme, en particulier le droit à la vie privée.

Mme Liu, citée par l'Agence Chine nouvelle, a souligné que la surveillance illégale ou arbitraire des communications des gens et la collecte de données personnelles constituaient non seulement une atteinte à la vie privée, mais affectaient également le droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion, ainsi que le droit à l'information.

"En raison de la nature très mondialisée des technologies de communicati on représentées par Internet, la surveillance électronique à grande échelle viole non seulement les droits de l'Homme de ses citoyens, mais piétine également les droits de l'Homme des peuples d'autres pays et leur souveraineté nationale", a-t-elle déclaré, ajoutant que cette pratique va également à l'encontre des principes de respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence, tels qu'enchâssés dans la Charte des Nations Unies.

Le développement des technologies informatiques rend la diffusion de l'information plus pratique et plus rapide, a noté la diplomate, observant que dans le même temps, Internet offre également une plateforme nouvelle pour les actes illégaux et criminels, posant de nouveaux défis à la protection du droit à la vie privée.

Le gouvernement chinois attache une grande importance à la protection de la vie privée des citoyens et s'est engagé à améliorer les lois et les règlements pertinents, a-t-elle assuré.

En Chine, les dispositions générales du Code civil, la loi sur la cybersécurité, la décision du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale sur le renforcement de la protection de l'information en ligne et d'autres lois et règlements ont clairement encadré la collecte, l'utilisation et la protection des informations personnelle s, a déclaré Mme Liu.

L'année dernière, l'Administration chinoise du cyberespace a publié un règlement sur la protection des informations personnelles des enfants en ligne, une première en Chine, a dit la diplomate, notant que ce règlement aidait à protéger les droits et les intérêts légitimes des enfants et créait un bon environnement en ligne pour un épanouissement sain des enfants.