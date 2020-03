L’amour profond de Mme Mokhtari pour la peinture remonte à ses premières années dans l’école primaire, quand ses travaux lui valaient les meilleures notes dans la matière du dessin et des travaux pratiques.

Malheureusement des conditions sociales difficiles l’ont empêché de poursuivre ses études moyennes et secondaires, mettant ainsi un frein à son don naturel.

Mais qu’a cela ne tienne, notre artiste en herbe n’a pas baissé les bras. Elle a continué à nourrir son art et son amour pour la peinture, l’art plastique, et la confection d’œuvres d’art à partir d’objets recyclés, en dépit du manque d’intérêt flagrant de son milieu familial et des associations du domaine pour son talent.

D’où la décision prise par Mme Mokhtari, une fois mariée, de transformer sa maison en une galerie d’art, où elle donnera libre court à son art, loin de toute contrainte de quelque nature que ce soit.

C’est ce qui fut fait, car cette femme au foyer et mère de cinq enfants, a transformé son domicile en une véritable galerie d’art, dont les murs sont ornés de ses toiles chatoyantes exprimant un talent inné et un amour profond pour l’art pictural, outre différents objets de décoration, constituant de véritables œuvres d’art, confectionnées à partir d’objets recyclés.

En somme le visiteur du domicile de cette femme artiste se croirait véritablement être dans un musée, tant il est subjugué par la beauté et l’expressionisme des toiles et des œuvres d’art exposées. Un travail qui gagnerait à être pris en charge par des spécialistes du domaine. Outre son amour pour l’art pictural, cette artiste accomplie voue une véritable passion pour la poésie.

Elle est connue pour ses déclamations en poésie populaire, qu’elle ambitionne d’éditer un jour, si l’opportunité lui en était donnée. En attendant, cette artiste dans l’âme poursuit son bonhomme de chemin en donnant libre court à son talent et imagination, tantôt sur la toile, tantôt en poèmes, et tantôt en œuvres d’art, prouvant ainsi, si besoin est, que le talent et l’art ne meurent jamais.