Un journaliste guatémaltèque a succombé à ses blessures mardi, cinq jours après avoir été blessé par balles, a annoncé une association professionnelle.

"Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de notre collègue Bryan Guerra", journaliste à la télévision par câble TLCOM, a indiqué dans un communiqué le collectif "Sala de Redaccion" (Salle de rédaction). Le journaliste, âgé de 25 ans, avait été attaqué par des inconnus le 27 février à Chiquimula, à 98 km à l'est de la ville de Guatemala.

L'Association des journalistes du Guatemala (APG), principale organisation professionnelle, avait alors accusé la police et le ministère de l'Intérieur "de n'avoir pas pris au sérieux les dénonciations de menaces de morts" que le journaliste avait publiées sur les réseaux sociaux.

Elle a demandé que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Le Guatemala est miné par le crime organisé et l'impunité, deux fléaux qui rendent le travail des journalistes particulièrement délicat, souligne Reporters sans frontières (RSF).

En 2019, 4.645 homicides ont été enregistrés dans le pays de 17 millions d'habitants, dont la moitié en lien avec des opérations des gangs et le narcotrafic, selon des chiffres officiels.

Selon le bureau de défense des droits de l'homme du Parquet, entre 2015 et 2018, 17 assassinats de journalistes ont été recensés.

Le pays demeure parmi les plus dangereux du continent pour la presse, selon RSF.