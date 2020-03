Les sauveteurs maritimes chinois sont à la recherche de sept personnes qui se trouvaient à bord d'un bateau de pêche qui a chaviré en mer de Chine orientale à la suite d'une collision avec un cargo, a annoncé vendredi le centre de recherches et de secours maritimes de Shanghai.

La collision s'est produite vendredi à 03h02, faisant des dégâts légers au cargo, a-t-on précisé, soulignant que le bateau de pêche et le cargo sont tous les deux enregistrés dans la province chinoise du Zhejiang (est). Le centre a envoyé quatre navires de patrouille et de secours et un avion sur les lieux du naufrage, et a mobilisé 15 navires de commerce et de pêche passant dans la zone pour participer aux recherches.