Quatre-vingt-quatorze pour cent des citoyens de l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne (UE) ont estimé que la protection de l'environnement est importante pour eux, tandis que 91% des citoyens ont déclaré que le changement climatique est un problème grave dans l'UE, selon une nouvelle enquête publiée mardi à Bruxelles.

Selon l'enquête Eurobaromètre, les citoyens de l'UE souhaitent que des mesures supplémentaires soient prises pour protéger l'environnement, estimant que la responsabilité devrait être partagée entre les grandes entreprises et l'industrie, entre les gouvernements nationaux et l'UE, et aussi entre les citoyens eux-mêmes.

Les personnes interrogées considéraient que les moyens les plus efficaces de lutter contre les problèmes environnementaux consistent à "modifier nos modes de consommation" et à "modifier nos modes de production et de commercialisation", révèle l'enquête.

D'après les résultats de l'enquête, le changement climatique, la pollution atmosphérique et les déchets sont les trois questions environnementales les plus importantes.

Plus des trois quarts (78%) des répondants estiment que les questions environnementales ont un impact direct sur leur vie quotidienne et leur santé et plus de huit citoyens sur dix s'inquiètent des effets des produits chimiques présents dans les produits de consommation courante.

Les réponses recueillies auprès de plus de 27.000 personnes mettent en évidence un soutien solide aux mesures stratégiques visant à réduire les déchets plastiques et les dépôts sauvages de déchets.

D'après les personnes interrogées, les produits devraient être conçus de manière à faciliter le recyclage des matières plastiques, l'industrie et les détaillants devraient faire un effort pour réduire les emballages en plastique, les citoyens devraient être informés de la manière de réduire leurs déchets plastiques et les autorités locales devraient multiplier et améliorer les installations de collecte des déchets plastiques.

Enfin, un soutien est exprimé en faveur d'autres mesures, telles que des investissements dans la recherche et le développement, une information et une éducation plus larges, des mesures incitant les entreprises à s'engager dans des activités durables et un contrôle législatif plus strict.